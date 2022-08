Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Mittag Verluste

Um 03.08.2022 12:22:00 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 434,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 426,20 EUR ein. Bei 434,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 24.367 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 30.11.2021 markierte das Papier bei 631,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 293,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 48,07 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 519,63 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 21.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.020,00 EUR im Vergleich zu 791,10 EUR im Vorjahresquartal.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 24.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 14,32 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com