Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 209,30 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 209,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 208,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 209,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.162 Sartorius vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 39,51 Prozent zulegen. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 26,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,839 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 258,10 EUR.

Am 16.04.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 883,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 22.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,14 EUR im Jahr 2025 aus.

