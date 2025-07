Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 211,60 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 211,60 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 212,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.228 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 292,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,53 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,839 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,10 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 16.04.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 883,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte Sartorius vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,14 EUR je Aktie belaufen.

