Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Mittag Boden gut

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 216,40 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 216,40 EUR nach oben. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 217,70 EUR zu. Bei 210,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 42.972 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,839 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 258,10 EUR.

Am 16.04.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 819,60 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 16.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,14 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

