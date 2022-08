Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag behauptet

Die Sartorius vz-Aktie bewegte sich um 04:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 434,80 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 436,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 426,20 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 434,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.806 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 631,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2021 erreicht. 31,16 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (293,30 EUR). Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 48,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 519,63 EUR angegeben.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie verdient. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 791,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 24.10.2023.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 14,32 EUR je Aktie aus.

