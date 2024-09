Sartorius vz Aktie News: Anleger greifen bei Sartorius vz am Mittag zu

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 239,70 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 239,70 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 241,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 237,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.784 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 383,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 60,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (199,50 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,752 EUR je Sartorius vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 252,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 18.07.2024. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,39 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 860,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 17.10.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 15.10.2025 dürfte Sartorius vz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

