Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagvormittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 232,30 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 232,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 233,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 230,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.937 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 299,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 28,89 Prozent Luft nach oben. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,52 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,829 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 267,80 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 883,00 Mio. EUR im Vergleich zu 819,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

