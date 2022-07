Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 05.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 356,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 359,80 EUR. Mit einem Wert von 348,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 42.665 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (631,60 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei 293,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,38 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 525,00 EUR aus.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1.020,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 791,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Sartorius vz am 21.07.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 21.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 9,28 EUR je Aktie aus.

