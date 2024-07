Notierung im Blick

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Freitagmittag

05.07.24 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 231,20 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 231,20 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,90 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.977 Sartorius vz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 383,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Mit Abgaben von 13,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,857 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 305,33 EUR an. Am 18.04.2024 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 903,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 819,60 Mio. EUR. Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 19.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.07.2025 erwartet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,86 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX steigt schlussendlich TecDAX-Handel aktuell: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen

