Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag leichter

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 232,80 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 232,80 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 232,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 236,20 EUR. Bisher wurden heute 12.475 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,61 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,67 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,832 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,80 EUR.

Am 16.04.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,00 Mio. EUR – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 16.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Aktie aus.

