Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Vormittag

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 236,50 EUR. Bei 237,80 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,20 EUR. Bisher wurden heute 1.065 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 29,79 Prozent wieder erreichen.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,832 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,80 EUR an.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 883,00 Mio. EUR im Vergleich zu 819,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 5,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

