Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 226,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 226,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 225,90 EUR. Bei 231,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.206 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 32,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,832 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 267,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 16.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 883,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 819,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 16.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2025 aus.

