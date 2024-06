Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 252,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 11:48 Uhr 2,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 254,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,00 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.550 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,60 Prozent.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,930 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 314,75 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 18.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 18.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels stärker

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX