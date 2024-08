Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 242,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 242,90 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 244,80 EUR an. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 234,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 244,10 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.840 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,97 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 199,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,764 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 261,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 18.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 860,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 15.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,26 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

