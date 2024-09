Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 240,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 240,70 EUR zu. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 241,90 EUR zu. Bei 235,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.239 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,752 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 252,70 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 17.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 15.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab