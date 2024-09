Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Freitagvormittag ins Plus

Sartorius vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 236,60 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 236,60 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 237,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 235,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 818 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 62,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 15,68 Prozent Luft nach unten.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,752 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 252,70 EUR.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 860,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,22 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

