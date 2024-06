Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 243,10 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 243,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 242,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 249,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 30.274 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,930 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 314,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 18.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 819,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 19.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 18.07.2025.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

