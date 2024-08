Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Mittwochmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 247,60 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 247,60 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 247,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 242,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.725 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 54,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 19,43 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,764 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 261,20 EUR angegeben.

Sartorius vz ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 860,70 Mio. EUR gegenüber 832,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 17.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

