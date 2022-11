Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag mit Kursplus

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 12:22 Uhr 1,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 344,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 337,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.785 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 631,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,58 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 293,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 17,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 516,64 EUR.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.020,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 791,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2023 terminiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 30.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,72 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

