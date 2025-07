Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 218,80 EUR zu.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 218,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 219,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 216,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.009 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,46 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,11 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,837 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,10 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 16.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 16.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

