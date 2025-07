Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 216,40 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 216,40 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 213,80 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.814 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 25,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,27 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,837 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,10 EUR.

Am 16.04.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,74 Prozent auf 883,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 16.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,15 EUR fest.

