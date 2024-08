Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Mittag

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 247,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 247,90 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 251,00 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 245,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.410 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 19,52 Prozent sinken.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,764 EUR je Sartorius vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 261,20 EUR angegeben.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,39 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 860,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 832,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 17.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,26 EUR je Sartorius vz-Aktie.

