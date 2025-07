Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Mittwochnachmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 222,70 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 222,70 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 223,60 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 217,80 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.524 Stück gehandelt.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 25,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,838 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,10 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 883,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,74 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

