Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt Stellung am Vormittag

Die Aktie von Sartorius vz hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Sartorius vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 218,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 218,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 219,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 217,80 EUR ab. Bei 217,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 2.041 Stück.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,14 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,838 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 258,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 883,00 Mio. EUR im Vergleich zu 819,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 16.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,16 EUR je Sartorius vz-Aktie.

