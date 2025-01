Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 232,80 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 232,80 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 232,40 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 997 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 64,82 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 199,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 16,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,701 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 256,10 EUR aus.

Sartorius vz veröffentlichte am 17.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 793,60 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 810,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 22.01.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,88 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

