Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Mittwochvormittag an

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 231,20 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 231,20 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 232,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.533 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 65,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 13,71 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,857 EUR je Sartorius vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 299,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 18.04.2024. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 819,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.07.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 18.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

