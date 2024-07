Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 233,30 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 233,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 234,00 EUR. Bei 233,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 713 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,47 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 14,49 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,853 EUR aus. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 299,33 EUR.

Am 18.04.2024 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 819,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 19.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 18.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,83 EUR je Sartorius vz-Aktie.

