Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 244,80 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 244,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 244,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 248,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.689 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 56,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,930 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 314,75 EUR.

Am 18.04.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 19.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 18.07.2025.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,05 EUR je Aktie.

