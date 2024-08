Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Montagmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 245,60 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 245,60 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 244,50 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 249,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.185 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 18,77 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,764 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 248,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 18.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,39 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 832,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 860,70 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 17.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

