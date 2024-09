Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Verlusten

Sartorius vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 248,80 EUR.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 248,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 247,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 253,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.933 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,22 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 199,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 24,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,752 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 252,70 EUR.

Am 18.07.2024 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,39 EUR erwirtschaftet worden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 860,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 17.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

