Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Mittwochnachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 238,90 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 238,90 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 240,10 EUR an. Mit einem Wert von 238,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 27.247 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 383,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 60,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 199,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,764 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 248,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 18.07.2024 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 860,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 15.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,26 EUR je Sartorius vz-Aktie.

