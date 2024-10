Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verbilligt sich am Mittag

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 237,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 237,90 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 237,40 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 240,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.945 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 61,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,14 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,744 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 253,55 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 860,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 15.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

