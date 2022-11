Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,1 Prozent auf 410,60 EUR. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 406,20 EUR. Bei 417,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 18.019 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 631,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 34,99 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 293,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 516,64 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,10 EUR in den Büchern standen.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 26.01.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 30.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 9,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

