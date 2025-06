Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Montagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 202,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 202,90 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 199,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 204,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.602 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 22,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,839 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 259,10 EUR angegeben.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 883,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

