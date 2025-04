Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 205,30 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 205,30 EUR abwärts. Bei 202,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,00 EUR. Zuletzt wechselten 133.057 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 338,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Abschläge von 19,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 272,50 EUR angegeben.

Am 28.01.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,12 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 906,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte Sartorius vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,87 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie zweistellig im Plus: Sartorius justiert Prognose nach erfolgreichem Quartal

Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. unter Druck: ASML-Zahlen und NVIDIA belasten

Sartorius vz-Analyse: Bernstein Research stuft Sartorius vz-Aktie mit Market-Perform ein