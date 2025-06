Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 213,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 213,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 211,20 EUR. Bei 211,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.632 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 36,70 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit Abgaben von 22,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,839 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 259,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 883,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

UBS-Analyse vergrault Anleger: Sartorius-Vorzugsaktie mit Kursverlusten