Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 240,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 240,70 EUR. Bei 240,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 241,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 901 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 37,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (199,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,853 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 299,33 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 18.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR im Vergleich zu 903,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 19.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,80 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

