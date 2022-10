Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 380,90 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 382,30 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 376,00 EUR. Zuletzt wechselten 25.197 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 39,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 29,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 519,63 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz gewährte am 21.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2022 veröffentlicht. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 24.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 9,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

