Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Donnerstagnachmittag an

Sartorius vz im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 249,20 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 249,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 252,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,40 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 51.594 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 199,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,853 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 299,33 EUR an.

Am 18.04.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR im Vergleich zu 903,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.07.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

