Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 269,20 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 269,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 272,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 266,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.093 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,731 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 253,45 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 17.10.2024. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,39 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 793,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,02 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

