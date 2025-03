Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 244,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 244,30 EUR nach. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 242,40 EUR. Bei 242,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.599 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. 57,06 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.07.2024 (199,50 EUR). Abschläge von 18,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,854 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 273,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 28.01.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,80 Mio. EUR – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 16.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,83 EUR je Sartorius vz-Aktie.

