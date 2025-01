Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt Stellung am Montagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 232,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 232,20 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 233,40 EUR zu. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 231,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.672 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 383,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 14,08 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,730 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,10 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 17.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,11 Prozent zurück. Hier wurden 793,60 Mio. EUR gegenüber 810,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 22.01.2026.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,88 EUR je Aktie.

