Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 236,70 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 236,70 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 237,20 EUR. Bei 231,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 19.493 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 62,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (199,50 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 18,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,730 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 256,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 17.10.2024. In Sachen EPS wurden 0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,13 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 793,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 810,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 22.01.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 3,88 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus