Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 240,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 240,90 EUR abwärts. Bei 240,90 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 241,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 498 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 59,28 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2024 Kursverluste bis auf 199,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 20,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,776 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 248,00 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 17.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 15.10.2025 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,21 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

