Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 229,70 EUR abwärts.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 229,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 227,60 EUR. Bei 232,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 65.237 Aktien.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,827 EUR je Sartorius vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 273,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,80 Mio. EUR – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

