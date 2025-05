Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 227,70 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 227,70 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 225,70 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 229,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.452 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,832 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 266,30 EUR.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,00 Mio. EUR – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren eingebracht

Sartorius vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold