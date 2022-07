Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Donnerstagmittag deutlich an

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 21.07.2022 12:22:00 Uhr 6,3 Prozent im Plus bei 407,40 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 417,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 387,00 EUR. Bisher wurden heute 49.554 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 631,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2021). Mit einem Zuwachs von 35,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (293,30 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 38,90 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 525,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 21.04.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.020,00 EUR gegenüber 791,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.07.2022 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 24.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Wunschanalyse der Woche: Sartorius Vz.-Aktie

Sartorius-Aktie und Sartorius Stedim Biotech-Aktie höher: Analyst sieht Spielraum

Mai 2022: So schätzen Experten die Sartorius vz-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com