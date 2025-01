Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 251,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 251,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 251,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 250,00 EUR. Bisher wurden heute 3.188 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,87 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 20,52 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,730 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 256,10 EUR.

Am 17.10.2024 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 793,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 810,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2025 erfolgen. Am 16.04.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,88 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus