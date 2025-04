Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit positiven Vorzeichen

Optionen gelten oft als komplex - dabei bieten sie gerade für Einsteiger spannende Möglichkeiten, mehr aus dem eigenen Geld zu machen. Am Donnerstagabend erfahren Sie, worauf Anleger bei Optionen achten sollten, um langfristig Vermögen aufzubauen.

Donnerstag um 18 Uhr live: Alles, was Einsteiger über Optionen wissen müssen

Sartorius vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Sartorius vz-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Handel in Frankfurt: DAX-Anleger bekommen am Nachmittag kalte Füße

Sartorius-Aktie zweistellig im Plus: Sartorius justiert Prognose nach erfolgreichem Quartal

Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. unter Druck: ASML-Zahlen und NVIDIA belasten

Aktien von Novo Nordisk, Merck, QIAGEN & Co. unter Druck - Zölle treffen Sektor hart

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag höher

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Dienstagnachmittag stark

Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst

Livehandel von DAX, EUR und Co.

Handel in Zürich: SPI am Mittag im Minus

Amgen, Franco-Nevada, Take-Two Interactive And More: CNBC's 'Final Trades'

Dienstagshandel in Zürich: SPI zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün

SPI aktuell: SPI klettert am Mittag

Heute im Fokus

Defensiv-Star E.ON-Aktie mit Kursrückgang. Just Eat Takeaway: Weniger Essensbestellungen bremsen aus. Volvo erleidet Gewinneinbruch. Kurzarbeit bei Meyer Burger. Delivery Hero zieht sich aus Thailand zurück. Fraport: Finanzchef stellt Dividende spätestens 2026 in Aussicht. US-Finanzminister stellt offenbar Einigung mit China in Aussicht - Trump hält China-Abkommen für machbar.