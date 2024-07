Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,8 Prozent auf 220,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,8 Prozent auf 220,40 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 225,90 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 204,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 187.399 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,09 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,825 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 284,89 EUR.

Am 18.07.2024 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 860,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 17.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,68 EUR im Jahr 2024 aus.

